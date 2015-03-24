بالفيديو وائل جسار: أشجع جو رعد شرط ابتعاده عن هذا الأمر

ليس من السهل جمع جو رعد الوافد حديثاً إلى الفن مع الفنان وائل جسار في لقاء قد يلفت الأنظار، وقد يكون اعترافاً وإشادة صادقة من الفنان وائل جسار الذي تميز بإحساسه ولونه الطربي وتربّع على عرشه سنوات طوال ومايزال؛ لحسن اختياراته ودقته في العمل وابتعاده عن الظهور الإعلامي بشكل مكثف، بـ جو رعد. ووائل يدري في قرارة نفسه أن وجود أعماله في الساحة الفنية يسدّ فراغ عدم ظهوره إعلامياً بشكل دائم.

مؤخراً، واكبت «سيدتي» بالصور والتفاصيل الزيارة التي قام بها «اللورد» جو رعد، كما لقّبه الكثير، إلى منزل الفنان وائل جسار والتي كانت حلماً لجو رعد لفترة. لكنها تحققت وأصبحت واقعاً بعدما لمس جو رعد أن ميراي جسار زوجة الفنان وائل جسار معجبة بصوته وحافظة عن ظهر قلب أغنياته، وهي التي اعتادت سماع الأغاني الطربية ذات النصوص الغنائية الجميلة من زوجها وائل جسار. فشهادة ميراي بأغاني جو رعد لم تكن إشادة بقدر ما كانت اعترافاً بحسن اختيار جو لنصوصه وحسن أدائه وإحساسه العالي في الغناء. هذا الاعتراف كان لا بد من أن يثني عليه وائل جسار الذي بدوره انتبه إلى وجود جو رعد كصوت صحيح وإحساس عال في الغناء حيث قال له وائل في جلسته: «أنت تملك إحساساً وأداءً مميزين حتى اختيارك للنصوص اختيار صحيح». كلام وائل لـ جو رعد جعله في حالة من الحلم لا يريد أن يستيقظ منه. لم يصدق جو رعد ما سمعه من وائل وبقي للحظات مندهشاً أن «أمير الطرب» كما ناداه جو رعد يمدح صوته قائلاً: «لا أصدق ما أسمع منك يا أستاذ وائل». فقال له وائل: «أنت تغني أفضل بكثير من أصوات موجودة في الساحة. لديك صوت غير مزعج وأداء صحيح وإحساس جميل وليس عليك سوى أن تخفف من الرقص أثناء الغناء. فأنت تملك الصوت واجعل صوتك هو الأساس. ارقص لكن ليس على حساب صوتك». فكان جو رعد مركّزاً على نصائح وائل جسار بكل رحابة صدر. فهو حاضر نفسياً وعقلياً لكل نصيحة جدية، خاصة إذا كانت تصبّ في مصلحته ومستقبله الغنائي. وللقب «اللورد» الذي أطلق على جو رعد قصة يخبرها جو بنفسه، أنه حينما كان يسرّح شعر بنت أحد الملوك العرب يوم زفافها، نادته مرحّبة به. وبعد سماعها لصوته وإعجابها بطلّته ولباسه قالت له: أهلاً بـ»اللورد». فأنت يا جو «لورد» في طلّتك وصوتك ولباسك». فاعتبر جو رعد ما قالته شهادة يعتزّ بها، مضيفاً أن لا الصفة ولا الاسم يعطيان لأي شخص قيمة إن لم يكن الشخص نفسه هو ذات قيمة. وأضاف قائلاً: «أنا لم أدخل الفن والغناء من أجل الشهرة. فأنا مشهور ولي اسمي لكنني أحب الغناء».

أجواء الجلسة

وعما غيّر دخوله عالم الغناء في تصرفاته؟ قال جو: «في كل حفل أحييه أركّز على أدائي وعلى العرض الراقص الذي أقدمه. فأهتم بكل شيء من إيقاع وضبط صوت ليكون حفلي جيداً، مضيفاً، ما أقدمت عليه هو مخاطرة حتى لو فشلت. ومخاطرتي في دخول عالم الغناء سببه الفنان ماجد المهندس. فهو من دعمني وشجعني وإلا لبقيت موهبتي وحبي للغناء مدفونين».

كان جو يتحدث ووائل جسار وزوجته ميراي يستمعان إليه. فكان يخبرهما عن حفله في قبرص مع الفنانين وليد توفيق وفادي لبنان، وكيف اعتقد وليد توفيق في بداية الأمر بأن جو رعد سوف يغني غناءً مسجلاً (play back) وكيف فوجىء به يغني مباشرة (live). وبعد سماع وليد توفيق لصوت جو أثنى عليه وقال له:«برافو». ونظر إلى فادي لبنان قائلاً له: «جو صدمني بجمال صوته». أما الفنانة أصالة فقصتها مع جو رعد مختلفة كما سردها جو على مسامع وائل جسار وزوجته قائلاً: «عندما قالوا لأصالة جو رعد سوف يدخل عالم الغناء سألوها ما رأيك بصوته؟ فردت بلهجتها المحلية «خليه يغني هالغنية ويفش خلقو» (لمَ لا يغني أغنية ويحقق أمنيته)، مكملاً جو الرواية قائلاً: «لم أتصل بأصالة ولم أعاتبها لكن في حفل زفاف ابنتها شام كنت حاضراً. وكان في الحفل الفنانون أحلام ورامي عياش وأنغام وسميرة سعيد. فطلبت أصالة مني أن أقدم أغنيتي «نظرة منك» قائلة لي إنها تحب هذه الأغنية كثيراً. فغنيت ورقصوا جميعاً. حتى الأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة قال:» جو رعد أتى في الوقت المناسب لكرسي فني كان فارغاً وسدّ فراغه».

بعدها، قال الفنان وائل جسار: «أنا أريد أن أعطي رأيي فيما يخصّ جو رعد». فقال جو:» أكيد رأيك يهمني كثيراً. فأنا حقيقة أجلس إلى جانبك وأنا «خجلان»، خاصة أنني أجالس فناناً يملك صوتاً طربياً مهماً في العالم العربي فهذا شرف لي أنك وافقت على مجالستي».

فقال له وائل: «بالعكس أهلاً وسهلاً بك». ثم قال له جو: «أنت لديك صوت جميل، ركز على صوتك ودع الرقص جانباً. استعن بفرقة راقصة. فأنا أنصحك أن تغني. لديك إحساس وأداء صحيحان وصوت جميل يدخل إلى القلب».

لم يصدق جو رعد ما سمعه من الفنان وائل جسار قائلاً: «أنت الآن قلت لي كلاماً جميلاً وطلبت إليّ أن أركّز على صوتي. وكلامك هذا يدلّ إلى أني أملك صوتاً جميلاً (معلقاً على شهادة وائل بصوته) سوف أبكي الآن تأثراً بإشادتك بي وبصوتي، مضيفاً، «أمير الطرب» يقول لي لديك يا جو صوت وإحساس حلو. لا أصدق». بقي جو لعشر دقائق وهو في حالة من الدهشة يكرر كلاماً غير مصدق ما سمعه من مديح بصوته من الفنان وائل جسار لدرجة اغرورقت عيناه بالدمع فرحاً وتأثراً بكلام وائل عنه.

ميراي معجبة بصوت جو

وتعليقاً على نصيحة وائل لـ جو رعد قالت ميراي زوجة الفنان وائل الجسار والمشهود لها بذوقها الرفيع في تذوق الغناء: «جو رعد يشبه في غنائه ورقصه مايكل جاكسون. لمَ لا يكون لدينا مايكل جاكسون عربي؟ فصوت جو رعد وأغانيه يتطلبان منه الرقص لكن شرط يا جو أن لا تكثر من الرقص على حساب الغناء». كل هذه النصائح تقبّلها جو بكل رحابة صدر واعتبرها إضافة له ولمشروعه الفني. كما ذكر وائل ما قالته الفنانة سميرة سعيد عندما سمعت صوته قائلاً: «قالت لي سميرة سعيد أنت ستكون حالة فنية خاصة، وأنصحك الابتعاد عن الأغاني الطربية الطويلة. صوتك جميل وإحساسك أيضاً جميل. فاختر كلمات سلسة معبّرة».

وتحدث جو عن نصيحة الفنان ماجد المهندس له باعتماد اللون المصري في غنائه، وكيف وقف إلى جانبه ولحّن له أغنية «نظرة منك». ووزعها مدحت خميس قائلاً:» ما قدمه لي ماجد المهندس من دعم لن أنساه أبداً».

فقال له وائل:» ماجد فنان محترم وكريم وشهادته في صوتك شهادة كبيرة، مضيفاً، الناس سوف تنتظر رأيي وكلامي عنك. وأنا أتكلم أمام الرأي العام. وسيكون هناك تعليقات على شهادتي بك عندما سيقرأون كلامي عنك في «سيدتي». فأنا لو لم أقتنع مئة في المئة أنك تستحق أن تكون موجوداً في الساحة الفنية لما تكلمت عنك بهذه الإيجابية».

فقال جو خجلاً: «كلما تكلم وائل عني أشعر أني صغير و«عم» أصغر أكثر».

وائل: «أنت كبير يا جو».

جو رعد: «أنت الكبير يا أستاذ».

وائل: انتبه يا جو لا تخيّب ظني فيك، عليك الانتباه لاختياراتك. لا تقل أنا نجحت و«السلام» (وكفى).

جو رعد: «لمّا دخلت الفن كنت أمزح وألعب في البداية. لكن، الآن، أشعر بالمسؤولية وعليّ الانتباه لكل اختياراتي».