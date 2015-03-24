أنجلينا جولي تستأصل المبيض وتُحرم الإنجاب

خضعت النجمة العالمية Angelina Jolie لجراحة قبل أسبوع، أزالت خلالها المبيض، بعدما أظهرت الفحوصات مؤشرات إلى إصابتها بالسرطان.

وأكدت مندوبة الأمم المتحدة، في مقال لها، نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنها أثناء متابعتها للفحوصات الطبيّة الروتينيّة، التي تخضع لها دائماً بعدما أجرت عملية سابقة لاستئصال الثدي،

تبيّن أن لديها التهابات في المبيض تزيد من احتمال وجود مرحلة مبكرة من السرطان.

وأشارت Angelina إلى أنها لجأت إلى الجراحة بناءً على نصحية من الأطباء، نظراً إلى التاريخ المرضيّ في عائلتها، حيث أدى السرطان إلى وفاة والدتها وجدتها وخالتها.

وقالت Angelina: "الحقيقة هي أنني لا أزال عرضة للإصابة بالسرطان، وسوف أبحث عن طرق طبيعية لتقوية جهاز مناعتي. وبسبب مشاعر الأنثى لديّ فإنّ خياراتي تنحصر في الاهتمام بوضعي

الصحي وعائلتي حتى لا يقول أطفالي في ما بعد إن أمي توفيت بسرطان المبيض".

ولفتت الممثلة البالغة من العمر 39 عاماً إلى أن هذه الخطوة ستمنعها من الإنجاب مجدداً.

يُذكر أنّ Angelina Jolie، وهي أمّ لـ6 أطفال، قد استأصلت الثديين، منذ عامين، لإبعاد خطر سرطان الثدي الذي كان احتمال الإصابة به مرتفعاً جداً لديها أيضاً.