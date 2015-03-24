الأكتاف المكشوفة عشقٌ جديد للنجمات

نرى النجمات في أشكال مختلفة ومتنوّعة من الفساتين ، حيث يخترن أحياناً الفساتين الطويلة، وأحياناً القصيرة. ولبعض المناسبات، يفضّلن تلك ذات الأكمام الطويلة، ولبعضها الآخر يخترنها من دون أكمام، غير أنّ هذا الموسم سيطرت صيحة جديد على تصاميم الفساتين، وقد عشقتها النجمات!

هذه الصيحة هي الفساتين ذات الأكتاف المكشوفة، حيث لاحظنا اختيارهنّ هذا النمط لمختلف المناسبات والاحتفالات. وتعود هذه الموضة إلى فساتين الأميرات والملكات بالعصور الوسطى، وهي بالفعل تضيف جماليّة وأناقة لمن ترتديها، وتكشف عن الأكتاف بطريقة ناعمة ومن دون مبالغة. وقد وضع مصمّمو الأزياء صيحة الأكتاف المكشوفة على أجمل الفساتين التي رأيناها على النجمات الأنيقات، مثل Naomi Watts، وNicola Peltz اللواتي اخترنها من Balenciaga، وReese Witherspoon التي ارتدت فستاناً مكشوف الأكتاف من Tom Ford، والممثلة الأنكليزيّة Sienna Miller التي اختارت هذه الصيحة على فستان من الدانتيل من Burberry، و عارصة الأزياء Poppy Delevingne التي اعتمدتها على فستان قصير من Topshop، والممثلة الجميلة Margot Robbie التي بدت غاية في الجاذبيّة بفستان أحمر مكشوف الأكتاف أيضاً. ومؤخّراً، ارتدت الممثلة الشابة Dakota Johnson تصميماً رائعاً وفاخراً منها باللون الأسود من Dior. وكلاًّ من Kate Hudson، وLady Gaga أيضاً اللواتي اعتمدنها على إطلالات صباحيّة أقل رسميّة، وغيرهن...

ما يميّز صيحة الأكتاف المكشوفة، هو أنها جذّابة وغير فاضحة، كما أنّ إبراز الأكتاف – وخاصة أنّها من أنحف أجزاء الجسم- يعطي إحساساً بالنحافة والأنوثة.

فإن أعجبتك صيحة الأكتاف المكشوفة، أنت أيضاً، كما نجماتك المفضلات، اعتمديها على فستانك لسهراتك المقبلة في الصيف.

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