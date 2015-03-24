نظاراتك الشمسية بالألوان من فيكتوريا بيكهام

بيروت - "سيدتي"

حققت نظارات فيكتوريا بيكهام نجاحاً منقطع النظير منذ انطلاقتها منذ خمس سنوات، حيث جاءت تعبيراً عن رغبة العلامة الشهيرة بتنويع منتاجاتها وتقديم لمستها الخاصة في مجالات جديدة في عالم الأناقة. وإلى جانب الشراكة الناجحة مع Cutler and Gross، ستعمل علامة فيكتوريا بيكهام مع العديد من الاستوديوهات وورش العمل الراقية في منطقة فالدوبيادينيه في إيطاليا. وستتيح الخبرة الواسعة التي تتمع بها هذه الاستوديوهات إلى جانب تميزها بالصنعة الفاخرة للعلامة تحقيق رؤيتها في مجال تقديم أرقى التصاميم المميزة. كما ستتيح الشراكات الجديدة للعلامة تفعيل خطوط الإنتاج الداخلية لديها للوصول إلى أرقى المواد الفاخرة، والتعاون مع عدسات Zeiss الراقية في جميع قطع مجموعاتها. كما ستتيح هذه الشراكات للعلامة الإشراف على سائر عمليات الإنتاج والاهتمام بأدق تفاصيلها بشكل مباشر.

وتأتي تشكيلة خريف وشتاء 2015 كأول عينة عن خط الإنتاج الجديد هذا، حيث تضم تشكيلة أساسيات رائعة بوحي من عالم الطيران. تركز قطع التشكيلة على التصاميم المبتكرة والألوان الجرئية والجودة الفاخرة، كما تستوحي تصاميمها الكلاسيكية من نماذج العلامة المستوحاة من عالم الطيران، والتي حققت نجاحاً واسعاً.

وتأتي جميع قطع التشكيلة مع عدسات من علامة Zeiss الشهيرة، في تعبير واضح عن الفخامة التي تلتزم بها فيكتوريا بيكهام. وتعد Zeiss أشهر دار لتصنيع العدسات في العالم وأقدمها على الإطلاق، حيث انطلقت في هذا لمجال منذ القرن التاسع عشر. كما تتميز عدسات التشكيلة الجديدة بغلاف الذهب الوردي المضاد للانعاكس، والذي يمنح الفخامة والعملية معاً. ويتيح هذا الغلاف الجديد التخلص من الانعكاسات الضوئية المزعجة ووهج الشمس، كما يأتي بلمسة خاصة بلون الذهب الوردي صممتها Zeiss خصيصاً لعلامة فيكتوريا بيكهام.

وقد قسمت قطع التشكيلة إلى مجموعتين مميزيتين، تأتي الأولى مع عدسات المرآة، والثانية مع أذرع جلدية فاخرة. وتأتي نماذج عدسات المرآة بألوان جريئة وقوية استوحتها المصممة من الطبيعة، من أخضر الصبار إلى برتقالي الغروب ووردي زهرة الصحراء وأصفر الكثبان الرملية. في المقابل، يأتي الجلد المستخدم على أذرع النظارات بألوان أكثر هدوءاً، مثل الأزرق والوردي، والذي يتلاءم ببراعة مع حقائب العلامة من تشكيلة إكسسوارات هذا الموسم.

كما تضم تشكيلة أساسيات العلامة لهذا الموسم نسخاً فاخرة خاصة من هذه النظارات تضم المزيد من المواد الراقية، حيث يأتي الإطار من الذهب والبلاتينيوم ليمنح الإطلالة لمسته الخاصة، خصوصاً مع وجود المفاصل المرنة التي تحمي العدسات من الخدوش.

وسيتم إطلاق التشكيلة بشكل حصري مبدأياً بالتعاون مع بعض أرقى المتاجر العالمية، إلى جانب توفرها في متجر العلامة في شارع دوفر وعبر الموقع الالكتروني www.victoriabeckham.com. تشمل قائمة المتاجر المشمولة كلاً من Net-A-Porter و Boutique 1 وهارفي نيكولز وبوي.

وتشمل قائمة الألأوان كلاً من الأخضر والأصفر والبرتقالي والسماوي والذهبي ولون الميراج والأسود والسكري والأحمر وغيرها.