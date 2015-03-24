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محافظ كفر الشيخ يضع حجر أساس مشروع مياه شرب محطة "مسير العبد"

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محافظ كفر الشيخ يضع حجر أساس مشروع مياه شرب محطة "مسير العبد" محافظ كفر الشيخ يضع حجر أساس مشروع مياه شرب محطة "مسير العبد"
وضع الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع مياه الشرب لتوسعات محطة "مسير العبد" بطاقة قدرها 60 لتر/ ثانية على مساحة 750 متر مربع، حيث تستغرق مدة التنفيذ 100 يوم لتدخل المحطة التشغيل لخدمة 62 ألف نسمة بقرى مسير والقرى المجاورة لها.

وأكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أن ما يحدث فى كفر الشيخ من إقامة مشاريع جديدة هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية فى إقامة المشاريع الخدمية وتحديد مدة تنفيذها باليوم.

وأضاف المحافظ خلال افتتاحه مشروع توسعة محطة مسير لمياه الشرب بقرية العبد اليوم، أن مياه الشرب سليمة بنسبة 100% ويتم متابعتها بالسيارات المتنقلة، وأخذ عينات عشوائية من أطراف الشبكات بمختلف قرى المحافظة للتأكد من سلامة مياه الشرب وخلوها من كافة الشوائب، مؤكدًا أن مياه الشرب سليمة 100%.

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