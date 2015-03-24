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منفذ السلوم يستقبل 215 مصريا من ليبيا خلال 24 ساعة

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منفذ السلوم يستقبل 215 مصريا من ليبيا خلال 24 ساعة منفذ السلوم يستقبل 215 مصريا من ليبيا خلال 24 ساعة
استقبل منفذ السلوم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 215 مصريا عائدين من ليبيا، منهم 135 سبق وغادروا البلاد بطريقة شرعية، و80 بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقًا لبيانات الوصول والسفر الرسمية، إلى 33 ألف و258 مصريا حتى صباح اليوم الثلاثاء، وذلك منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردا على ذبح 21 مصريا هناك.

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت استمرار تراجع أعداد وصول المصريين العائدين من ليبيا بشكل كبير، وعادت لمعدلاتها الطبيعية قبل الأزمة.


>- محلب يتوجه إلى منفذ السلوم البرى للاطمئنان على المصريين العائدين من ليبيا

- منفذ السلوم يستقبل 160 مصريا من ليبيا خلال 24 ساعة

- عودة 240 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

- عودة 198 مصريا من ليبيا خلال 24 ساعة عبر منفذ السلوم

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