استنفار أمنى مكثف فى شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر فى القمة العربية

تشهد شرم الشيخ حالة من الاستنفار الأمنى المكثف لاستقبال ضيوف مصر من القادة ورؤساء الدول والوفود الذين يمثلون البلدان العربية والذين يتوافدون على مدينة السلام تباعا للمشاركة فى القمة العربية التى انطلقت أعمالها التحضيرية أمس الاثنين.

ويقوم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وكذا عدد من القيادات الأمنية، بجولات ميدانية؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية للقمة التى ستعقد يومى 28 و29 الجارى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما يتفقد المسئولون على مدار اليوم الأوضاع الآمنة للوقوف على مدى تأمين القوات الأمنية لأعمال القمة التى تتواصل اجتماعاتها التحضيرية والوقوف أيضا على استعدادات مدينة السلام لاستقبال الأخوة العرب فى أول قمة تستضيفها مصر بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.

وتنتشر فى جميع شوارع المدينة وكذلك فى محيط مركز المؤتمرات بشرم الشيخ سيارات الأمن والعناصر الأمنية لتأمين الوفود وكذلك سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة استعدادا لأى ظروف صحية طارئة مع تزويدها بأطقم طبية من تخصصات مختلفة.

ومن ناحية أخرى، تواصل مطار شرم الشيخ الدولى استقبال الرحلات الجوية التى تقل وفود الدول العربية المشاركة فى أعمال القمة.