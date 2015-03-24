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القبض على إخوانى حاول إشعال النيران بنقطة إطفاء حى الزهور فى بورسعيد

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القبض على إخوانى حاول إشعال النيران بنقطة إطفاء حى الزهور فى بورسعيد القبض على إخوانى حاول إشعال النيران بنقطة إطفاء حى الزهور فى بورسعيد
نجحت الحماية المدنية فى إخماد حريق بنقطة إطفاء حى الزهور بمنطقة عثمان بن عفان فى بورسعيد.

وانتقل خبراء المعمل الجنائى وأجهزة البحث، وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص بسكب مواد بترولية على الأسفلت بمنتصف الطريق خلف نقطة الإطفاء وإشعال النيران ولاذ بالفرار مستقلاً سيارة ملاكى بيضاء اللون.

وكشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع ضباط إدارة الأمن الوطنى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو/ محمد صلاح شحاتة، مقيم دائرة قسم الزهور أحد العناصر النشطة الهاربة بتنظيم الإخوان الإرهابى، مستخدما فى ذلك السيارة رقم (38708 ــ منطقة حرة بورسعيد) ماركة ريجاتا ــ بيضاء اللون.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية مكبرة حيث أمكن ضبط المذكور وبحوزته سلاح نارى خرطوش محلى الصنع عيار 12 بداخله وطلقة من ذات العيار، كما تم ضبط 7 زجاجات مولوتوف معدة للاستخدام وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث.

بمواجهته اعترف بارتكابه واقعة إشعال النيران بالقرب من نقطة الإطفاء بنطاق حى الزهور كما اعترف باعتزامه استهداف عدد من المنشآت الشرطية والحيوية وبعض ضباط الشرطة ببورسعيد، وذلك بالاشتراك مع آخرين تم تحديدهم.

تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة تحت حراسة مشددة تمهيدا لمحاكمته.

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