إغلاق قسم الحضانات بمستشفى القرنة فى الأقصر لسوء حالة الأجهزة

قررت الدكتورة ناهد محمد أحمد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إغلاق قسم الحضانات بمستشفى القرنة المركزى غرب المحافظة، وذلك لسوء حالة تلك الحضانات مما يهدد حياة الأطفال.

وقال الدكتور أحمد حمزة، نقيب الأطباء بالأقصر، إن حالة الحضانات سيئة وتشكل خطورة على الأطفال، وقد تتسبب فى إصابتهم بالعدوى، كما أن أجهزة الحضانات متهالكة وبها ثقوب تؤدى لتسرب العدوى لداخلها وتسرب الأكسجين للخارج، وأشار "حمزة" إلى عدم وجود مصدر أكسجين دائم بالمستشفى، وأن الأسطوانات تنفذ سريعا، ومن الممكن انتهاء الأسطوانة دون وجود بديل مما يعرض الطفل للاختناق، إضافة إلى نقص المستلزمات والأدوية.

وأشار أيضا إلى عدم وجود أجهزة هامة مثل تحليل السكر بالدم وجهاز التنفس.