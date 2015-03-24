ضبط لحوم و42 طن ملح طعام فاسد بقنا وسوهاج والإسكندرية

تمكنت الرقابة التموينية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة المقدم حازم القاضى، من ضبط 42 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمى.

وتم ضبط 42 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام بحوزة محمد عطالله إسماعيل، وتحرر محضر 1680 جنح فرشوط .

كما تم ضبط 44 جوال دقيق مدعم، داخل مخبز محمد م س، من قرية العركى، ومخبز، محمد ع ا بقرية حاجر الدهسة، وتحر محضران 1683 ،1684 جنح فرشوط.

وقال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية تمكنت اليوم من ضبط 292 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى فى مركز طما لدى 3 محلات، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ عليها، وإحالة أصحاب المحلات للنيابة.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم ضبط أيضا مصنع للملابس الجاهزة بدون ترخيص، وتم ضبط كميات من الملابس وعليها علامات تجارية معروفة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر برقم 2349 قسم ثان.

كما تم ضبط كميات من ملح الطعام بعلامة تجارية مقلدة تحمل اسم علامة تجارية مشهورة، وتم ضبط عدد 600 عبوة مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة برقم 2350 جنح قسم ثان وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أغلقت إدارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم أبواب مطعم شهير بعد أن تبين حيازته لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام بسيونى م ب 23 سنة المدير المسئول عن مطعم بدائرة قسم سيدى جابر، بحيازة لحوم مفرومة وبلدى بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بقصد استخدامها فى تصنيع المأكولات بمطعمه، فتم استهداف المحل وضبط "300" كجم لحوم مفرومة بدون بيانات، وعدد "60" كجم لحوم بلدى.

تم سحب عينات من اللحوم المفرومة للتحليل وبعرض اللحوم البلدى على مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم"، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط كل من عبد الحميد م م 54 سنة بائع - بدائرة قسم محرم بك.. لحيازته وعرضه للبيع "123" كجم من أسماك البقرة السامة والمحظور صيدها وتداولها بالأسواق، لاحتوائها على كمية من السموم الضارة بالصحة العامة، وعبد الواحد ا ا 45 سنة بائع - بدائرة قسم اللبان لحيازته وعرضه للبيع "339" عبوة شاى الجوهرة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"نظمى م ا" 48 سنة المدير المسئول عن مطعم – كائن بدائرة قسم محرم بك لحيازته عدد "360" لترا من زيت الطعام بدون ثمة بيانات تجارية ومجهول المصدر بقصد استخدامه فى إعداد المأكولات.

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