أسباب الإمساك أثناء الحمل وطرق العلاج

أسباب الإمساك فى فترة الحمل

طرق علاج الإمساك أثناء الحمل

الإمساك من أكثر الأعراض التى تعانى منها المرأة فى فترة الحمل وتسبب لها الضيق الشديد. وبالطبع فهناك العديد من الأعراض الاخرى التى تصيب المرأة فى تلك الفترة، وتتعلق بالجهاز الهضمى، كالقىء والغثيان والحموضة إلا أن الإمساك قد يعد أخطرها وخاصة فى حالة التعرض له فى شهور الحمل الأولى.>وعن أهم الأسباب التى تؤدى إلى إصابة المرأة بحالات من الإمساك، يقول الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة: إن الإمساك من الأعراض الطبيعية المصاحبة لفترة الحمل، ويحدث نتيجة للتغيرات التى تتعرض لها الأعضاء الداخلية لجسم المرأة فى تلك الفترة، وأهمها زيادة إفرازات هرمونات الأنوثة، والتى تؤدى إلى ارتخاء العديد من عضلات الجسم، ومنها عضلات المعدة وهو ما يؤدى إلى ارتخاء الأمعاء وبطء حركتها وقدرتها على امتصاص السوائل، وهو أحد اهم أسباب الإصابة بالإمساك.>أما عن طرق علاج الإمساك أثناء الحمل فيقدم الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة عدد من النصائح الهامة والتى تساعد فى التخلص من إمساك الحمل وأهمها:>- ممارسة الرياضة وخاصة رياضة المشى، ولكن يجب استشارة طبيب النساء المتابع قبل بداية ممارسة أى نوع من الرياضات.

- تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا.

>- انتقاء أنواع الطعام التى تساعد على ليونة الأمعاء كالكوسة والفاصوليا والخضروات الورقية الغنية بالألياف.

- قللى من تناول المخبوزات المعدة بالدقيق الأبيض، قدر المستطاع واستبدليها بالخبز الأسمر كامل الحبة.

>- احرصى على تناول طبق من السلاطة الخضراء يوميا وثلاثة ثمرات من الفاكهة.

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