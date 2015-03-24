أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أسباب الإمساك أثناء الحمل وطرق العلاج

Google+ Print
أسباب الإمساك أثناء الحمل وطرق العلاج أسباب الإمساك أثناء الحمل وطرق العلاج
الإمساك من أكثر الأعراض التى تعانى منها المرأة فى فترة الحمل وتسبب لها الضيق الشديد. وبالطبع فهناك العديد من الأعراض الاخرى التى تصيب المرأة فى تلك الفترة، وتتعلق بالجهاز الهضمى، كالقىء والغثيان والحموضة إلا أن الإمساك قد يعد أخطرها وخاصة فى حالة التعرض له فى شهور الحمل الأولى.

أسباب الإمساك فى فترة الحمل


>وعن أهم الأسباب التى تؤدى إلى إصابة المرأة بحالات من الإمساك، يقول الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة: إن الإمساك من الأعراض الطبيعية المصاحبة لفترة الحمل، ويحدث نتيجة للتغيرات التى تتعرض لها الأعضاء الداخلية لجسم المرأة فى تلك الفترة، وأهمها زيادة إفرازات هرمونات الأنوثة، والتى تؤدى إلى ارتخاء العديد من عضلات الجسم، ومنها عضلات المعدة وهو ما يؤدى إلى ارتخاء الأمعاء وبطء حركتها وقدرتها على امتصاص السوائل، وهو أحد اهم أسباب الإصابة بالإمساك.

طرق علاج الإمساك أثناء الحمل


>أما عن طرق علاج الإمساك أثناء الحمل فيقدم الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة عدد من النصائح الهامة والتى تساعد فى التخلص من إمساك الحمل وأهمها:
>- ممارسة الرياضة وخاصة المشى، ولكن يجب استشارة طبيب النساء المتابع قبل بداية ممارسة أى نوع من الرياضات.

- تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا.
>- انتقاء أنواع الطعام التى تساعد على ليونة الأمعاء كالكوسة والفاصوليا والخضروات الورقية الغنية بالألياف.

- قللى من تناول المخبوزات المعدة بالدقيق الأبيض، قدر المستطاع واستبدليها بالخبز الأسمر كامل الحبة.
>- احرصى على تناول طبق من السلاطة الخضراء يوميا وثلاثة ثمرات من الفاكهة.

موضوعات متعلقة


>- أعراض الحمل الشائعة وكيفية تجنبها
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية