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تظاهر عمال شركة المقاولات المصرية بالمنوفية للمطالبة بالتثبيت

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تظاهر عمال شركة المقاولات المصرية بالمنوفية للمطالبة بالتثبيت تظاهر عمال شركة المقاولات المصرية بالمنوفية للمطالبة بالتثبيت

الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الجديد

تظاهر صباح اليوم ، الثلاثاء ، العشرات من عمال التشغيل الذاتى بالأجر اليومى بشركة المقاولات المصرية ” مختار إبراهيم ”  للمطالبة بالتثبيت نظرا لقيام الشركة بتثبيت المؤهلات العليا وتجاهل مطالبهم بالتثبيت على الرغم من مرور أكثر من 9 سنوات لعدد منهم بالعمل فى الشركة.

وقال هانى زكى أحد العاملين إنهم نحو 200 عامل بفرع الشركة بالمنوفية يعملون بالأجر اليومى لا تتعدى مرتباتهم بعد 9 سنوات عمل 700 جنيه آملا فى التعيين مؤكدين أن ليس لهم أى حقوق من أجازات أو علاج على نفقة الشركة أو تأمين صحى.

وأضاف أن الشركة وعدت بتثبيت 40 عاملا كل سنة وبالفعل نفذت وعدها فى أول عام وبعدها اغلقت أبوابها  مشيرا إلى أن الإدارة  الآن تسعى لتثبيت المؤهلات العليا وتجاهل تثبيت المؤهلات المتوسطة والعمال .

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