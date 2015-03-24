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رئيس الجالية المصرية بليبيا يدعو الإعلام تحري الدقة حول أنباء اختفاء مصريين

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رئيس الجالية المصرية بليبيا يدعو الإعلام تحري الدقة حول أنباء اختفاء مصريين رئيس الجالية المصرية بليبيا يدعو الإعلام تحري الدقة حول أنباء اختفاء مصريين

مصريون عائدون من ليبيا

دعا رئيس الجالية المصرية لدى ليبيا الدكتور علاء حاضورة كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصدقية حول الأنباء التي تبث عن إختفاء مواطنين مصريين في ليبيا .

وأشار إلى أن ماتم زعمه عبر العديد من المواقع أمس حول إختفاء أكثر من 40 قبطيا من العاملين المصريين بالإراضي الليبية منذ سبتمبر الماضي غير مؤكد حتى الآن ، ولم تعلن أي جهة عن اختطاف هذا العدد من العاملين المصريين خلال الفترة الماضية .

وتساءل حاضورة لماذا لم يتم الإعلان في حينه عن أسماء هولاء العمال المختطفين الذين تم اختطافهم منذ سبتمبر الماضي حسب المزاعم التي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة.

وقال حاضورة ، إنه لابد من التأكد من صحة هذه الأنباء التي تنشر حول اختفاء او اختطاف العاملين المصريين بليبيا والتي تسيئ للعلاقات بين البلدين الشقيقين ، داعيا الجميع إلى تحمل مسئوليتهم في هذا التوقيت العصيب التي تمر به العلاقات بين البلدين .

ودعا رئيس الجالية المصرية لدى ليبيا إلى التاكد من أن هؤلاء المواطنين المصريين المزعم اختفائهم منذ سبتمبر الماضي دخلوا للاراضي الليبية ، حتى يتسنى معرفة حقيقة هذه الأنباء المتداولة بوسائل الإعلام .

وكان نجيب جبرائيل ، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان قد رجح وقوع أكثر من 40 قبطيًا مختطفًا بليبيا في أيدي تنظيم داعش وأن اتصال تلك المجموعة بذويهم في كان قد انقطع منذ بضعة أشهر، وأن هدفهم من السفر إلى ليبيا كان استخدامها كمنطلق للهجرة إلى إيطاليا بشكل غير شرعي ، وأن المسار الذي اتبعوه بدأ من مدينة رشيد ثم الإسكندرية ومنها إلى مدينة سرت الليبية.

ا ش ا

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