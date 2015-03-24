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«التربية والتعليم» تعلن فتح باب التظلمات للمتضررين من نتيجة مسابق 30 ألف معلم

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«التربية والتعليم» تعلن فتح باب التظلمات للمتضررين من نتيجة مسابق 30 ألف معلم «التربية والتعليم» تعلن فتح باب التظلمات للمتضررين من نتيجة مسابق 30 ألف معلم

محب الرافعي وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، عن أنه سيتم فتح باب التظلمات للمتضررين من نتيجة مسابقة الـ30 ألف وظيفة معلم مساعد، بجميع محافظات الجمهورية، بدءا من غدا الأربعاء الموافق 25 مارس، مشيرة إلى أنه سيتم بحث كل التظلمات على مدار 10 أيام، مطالبة جميع المتضررين بتقديم المستندات التى تثبت تضررهم من المسابقة.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان بالمديريات التعليمية، حيث أن أعضاؤها على دراية بشغل الوظائف، وذلك لبحث التظلمات التي تقدم من الخريجين، وسيتم بحث التظلم من خلال أصول المستندات المقدمة من المتظلم وكل ما يطلب منه يفيد فى البحث، ثم بعد ذلك سيتم النظر في هذه التظلمات، لافتا إلى أنه إذا ثبت أحقية أحد المرشحين سيتم إعادة الترتيب مرة أخرى.

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