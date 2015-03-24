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وزير الزراعة: إعادة النظر في قوانين ولوائح الحجر الزراعي المعمول بها

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وزير الزراعة: إعادة النظر في قوانين ولوائح الحجر الزراعي المعمول بها وزير الزراعة: إعادة النظر في قوانين ولوائح الحجر الزراعي المعمول بها

وزير الزراعة

وجه الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاعي الخدمات الزراعية والأرشاد الزراعي ، لضرورة التنبيه على المزارعين لإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية أو العلاجية ضد الظهور والانتشار المتوقع لمرض اللفحة “الندوة” المتأخرة على البطاطس.

وأوضح هلال أنه سيتم إعادة النظر في قوانين ولوائح الحجر الزراعي المعمول بها في استيراد تقاوي العروة الصيفية الخاصة بهذا المرض نظراً لتوافر الظروف المناخية المناسبة لظهور وانتشار المرض كنتيجة للتغير في المناخ خلال الفترات الحالية والفترات القليلة القادمة.

وكان تقرير صادر عن مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر انذاراً مبكراً لتوخي الحذر من ظهور مرض اللفحة “الندوة” المتأخرة على البطاطس الصيفية لهذا الموسم ، وهو ما أشارت إليه برامج التنبوء الخاصة بالمركز ومتابعة الظروف المناخية المناسبة لتطور الأوبئة النباتية في .

وأكد التقرير على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية ، أو العلاجية اللازمة وبصفة عاجلة ضد هذا المرض، حيث من المتوقع أن يبدأ خلال الأسبوعين القادمين في بعض المناطق في حال عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية أو العلاجية اللازمة.

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