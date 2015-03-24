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سفير المكسيك لدى القاهرة: حان الوقت ليحتل الاقتصاد المصري مكانته بالعالم

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سفير المكسيك لدى القاهرة: حان الوقت ليحتل الاقتصاد المصري مكانته بالعالم سفير المكسيك لدى القاهرة: حان الوقت ليحتل الاقتصاد المصري مكانته بالعالم

قال سفير المكسيك بالقاهرة خورخى الباريز، إن الوقت قد حان للاقتصاد المصرى أن يحتل مكانته التى يستحقها بين اقتصادات العالم، خاصة أن الموتمر الاقتصادى الأخير فى شرم الشيخ أظهر حجم التعاون الاقتصادى الذى يمكن أن تحققه مع المكسيك ودول أمريكا اللاتينية.

وأضاف خلال كلمته بموتمر ممارسة أنشطة الاعمال مع أمريكا اللاتينية اليوم، أن القطاع الخاص مُطالب بالبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين مصر والمكسيك، خاصة أن الاقتصاد المكسيكى أصبح أكثر إنفتاحا على العالم حاليا، مؤكدا أن مناخ وبيئة الأعمال فى المكسيك أصبحت أكثر تشجيعا على الاستثمار، علما بأن المكسيك لديها ٤٤ اتفاقية تعاون تجارية حتى الآن.

وأوضح “خورخى” أن المكسيك اصبح لديها خبرات كبيرة فى عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع النقل والذى اصبحت المكسيك تمتلك فيه قدرات فى المواد الخام والمكونات والتصميمات والمحركات، الى جانب خبرة الجانب المكسيكى فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان المكسيك افتتحت مؤخراً المعهد القومى لريادة الاعمال فى المكسيك لتعزيز تجربة ريادة الاعمال فى المكسيك.

جدير بالذكر أن المصرية تشارك في المؤتمر بوفد حكومي رفيع المستوى، يمثله رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة سامي محمد عبد الحميد، ووكيل وزارة التعاون الدولي لشئون الأمريكيتين هدي سالم، وسكرتير أول وزارة الخارجية علياء حمدي أبو النجا، والمستشار التجاري لإدارة الأمريكتين بالتمثيل التجاري المصري هيثم عبد الغنى، وعدد من رؤساء المؤسسات والشركات .

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