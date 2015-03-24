Sonic Radiance Brightening المنظّف الأكثر تقدماً من كلاريسونيك

للمرة الأولى على الإطلاق، تعمل الأجهزة والتركيبات معًا لمكافحة فرط التصبّغ، وتبدّل اللون الناجم عن حب الشباب، وتفاوت لون البشرة، والبهتان. تكشف شركة كلاريسونيك، الرائدة في مجال التنظيف بتكنولوجيا سونيك، أحدث إنجازاتها في مجال العناية المجدّدة للبشرة: حلّ سونيك لمنح الإشراق Sonic Radiance Brightening Solution، سبيلك إلى إطلالة أكثر إشراقًا.

وفي هذا السياق، يؤدي العمل المشترك للجهاز وللتركيبات المبتكرة إلى إبطاء الإنتاج الزائد للميلانين، ومكافحة ظهور البقع البنية مستقبلًا، وتقشير التصبّغ الموجود على سطح البشرة. أمّا النتيجة فتمتّع المستخدمات بتحوّل رائع على مستوى البشرة التي تصبح أكثر إشراقًا ونعومة وتألقًا. الجدير بالذكر أنّ سيروم تعزيز الإشراق Brightening Activator Serum الجديد هو أوّل منتج عناية من كلاريسونيك يترك على البشرة، كما أنّ ابتكاره جاء استجابة لمطالبة المستهلكات على نحو متزايد بنتائج مضاعفة تنجم عن دمج الأجهزة والتركيبات.

وعد Sonic Radiance

يقول الدكتور روب أكريدج من كلاريسونيك "إنّ فرط التصبّغ يعدّ من بين أكثر المشاغل شيوعًا في ما يتعلّق بالعناية بالبشرة، على مستوى جميع الفئات العمرية والأعراق، وقد يئست السيّدات من المنتجات الموجودة حاليًا في الأسواق"، ويضيف: "نتيجة عمليات البحث والتطوير الدؤوبة، توصّلنا إلى نظام شامل يستهدف فرط التصبغ الناجم عن التعرض لأشعة الشمس، والعمر، والهرمونات، والتهاب حب الشباب، حتى يتمتّع الأشخاص ببشرة مرتاحة وبالثقة حيال مظهرهم".

نتائج مثبتة سريريًا لتحوّل رائع على مستوى البشرة:

• النتيجة الفورية: تحسّن بنسبة 37٪ في مظهر ملمس البشرة

• بعد أربعة اسابيع: 89٪ من المستخدمات اللواتي يعانين من فرط التصبغ لاحظن بأنّ بشرتهنّ أصبحت أكثر إشراقًا وتألقًا

• بعد ثمانية أسابيع: 81٪ شعرن بأنّ بشرتهنّ تبدو أصغر سنًا

ويتضمّن نظام حلّ سونيك لمنح الإشراق Sonic Radiance Brightening Solution ما يلي:

• جهاز آريا Aria المنظّف من كلاريسونيك: يتميّز هذا الجهاز الأنيق بكونه مريحًا وقابلًا للتعديل، كما أنّه مزوّد بمؤقت T-TIMER نابض وبثلاثة مستويات سرعة قابلة للضبط: Delicate (ناعم)، وUniversal (عادي)، وPoweful (قوي).

• رأس فرشاة Radiance: يتميّز تصميم رأس الفرشاة المبتكر هذا بشعيرات أنعم وأكثر كثافة لتوفير تجربة تنظيف مريحة للبشرة وفعّالة للغاية في الوقت عينه.

• منظّف تعزيز تألق البشرة: يساهم تأثير عرق السوس الموازن لمستويات الصباغ، في هذا المستحلب المنظّف الغني والفاخر، في تجديد البشرة للتمتّع بمظهر متألق وصحّي.

• سيروم تعزيز الإشراق: يعمل المكوّنان الفعّالان، حمض الايلاجيك والفينيل إِيثيل ريزورسينول، اللذان يتمتّعان بتأثير معزّز لإشراق البشرة، على محاربة البقع البنية، كما يوفّران ترطيبًا قويًا لمنح بشرة متألقة تشعّ من الداخل.

• الغسول المقشّر لتجديد البشرة: تشمل تركيبته حمض ليبو هيدروكسي LHA، وهو حمض تقشير مسجّل مشتقّ من حمض الساليسيليك وحمض الغليكوليك. يعمل هذا الغسول المقشّر بلطف وبشكل متساوٍ على تسريع تقشير التجمعات الصبغية عن سطح البشرة وعلى تحفيز تجدّد خلايا سطح البشرة، لتنعمي ببشرة أنعم وأكثر تجانساً وتألقًا.

نظام العناية الصباحي اليومي: استعادة التألّق

• بلّلي بشرتك. ضعي كمية قليلة من منظّف تعزيز تألّق البشرة مباشرة على رأس فرشاة Radiance المبلّل.

• ابدئي عملية التنظيف بتكنولوجيا سونيك باستخدام جهاز آريا Aria من كلاريسونيك على السرعة 1، واتبعي مؤشرات مؤقّت T-TIMER® التي تفصل بينها مدّة دقيقة. شطّفي وجهك جيدًا بالماء الدافئ، وختامًا ببعض الماء البارد.

• ضعي نقطة أو نقطتين من سيروم تعزيز الإشراق ودلّكيها بأطراف أصابعك على وجهك وعنقك وأعلى منطقة الصدر، للحصول على بشرة أكثر إشراقًا وشبابًا.

نظام العناية المسائي اليومي: تجديد الملمس

• بلّلي بشرتك. ضعي كمية قليلة من الغسول المقشّر لتجديد البشرة مباشرة على رأس فرشاة Radiance المبلّل.

• ابدئي عملية التنظيف بتكنولوجيا سونيك باستخدام جهاز آريا Aria من كلاريسونيك على السرعة 3، واتبعي مؤشرات مؤقّت T-TIMER® التي تفصل بينها مدّة دقيقة. شطّفي وجهك جيدًا بالماء الدافئ، وختامًا ببعض الماء البارد. تجنّبي ملامسة المنتج للعينين، وفي حال حدوث ذلك، يجب غسلهما جيداً بالماء.

• ضعي نقطة أو نقطتين من سيروم تعزيز الإشراق ودلّكيها بأطراف أصابعك على وجهك وعنقك وأعلى منطقة الصدر، للحصول على بشرة أنعم وأكثر تجانسًا.

يُباع حلّ سونيك لمنح الإشراق Sonic Radiance Brightening Solution بسعر 1120 د.إ. وهو متوافر حصريًا في متاجر سيفورا في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين. مجموعة Sonic Radiance للاستخدامات المتخصصة: 570 د.إ.؛ منظّف تعزيز تألق البشرة: 120 د.إ.؛ الغسول المقشّر لتجديد البشرة: 120 د.إ.؛ سيروم تعزيز الإشراق: 295 د.إ.؛ رأس فرشاة Radiance: 125 د.إ.