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ايبروم: حققنا أعلى معدلات إنتاج فى 2014 لمعمل تكرير ميدور وإيلاب وأموك

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ايبروم: حققنا أعلى معدلات إنتاج فى 2014 لمعمل تكرير ميدور وإيلاب وأموك ايبروم: حققنا أعلى معدلات إنتاج فى 2014 لمعمل تكرير ميدور وإيلاب وأموك
قال المهندس نبيل عفيفى، رئيس الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم)، إن الشركة حققت أعلى معدلات إنتاج خلال عام 2014 فى كافة المشروعات التى تقوم بإدارتها والتى تشمل معمل تكرير ميدور ومشروع الألكيل بنزين الخطى (إيلاب) وأموك.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج الأعمال خلال عام 2014، بحضور قيادات القطاع، أن الكوادر الفنية الشابة بالشركة تمكنت من تنفيذ برامج تدريبية متقدمة ومتخصصة داخل وخارجها فى والكويت.

وتابع: "بالإضافة إلى نظم المعلومات المتكاملة التى تقدمها الشركة من خلال الخدمات والدعم الفنى، أنه تم مؤخراً توقيع عدة اتفاقيات هامة مع بعض الشركات العالمية المتخصصة للاستعانة بالكوادر الفنية بالشركة للعمل بمشروعات هذه الشركات فى عدة دول بالعالم.
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