جمال السادات يبحث اختياره لرئاسة "الأعمال المصرى الإماراتى" مع وزير الصناعة

قال المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ، أنه فور علمه بخبر اختياره لرئاسة مجلس الأعمال المصرى الإماراتى، قام بالاتصال بمكتب الوزير المهندس منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة.

وأوضح جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، انه سيتم عقد مقابلة مع الوزير عقب مؤتمر القمة الذى سيقام بشرم الشيخ فى الفترة من 28-29 مارس الجارى لمناقشة الأمر.

وكان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد اصدر، قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإماراتى برئاسة المهندس جمال محمد أنور السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، وعضوية كل من أحمد إسماعيل حسن، المدير الإقليمى لبنك أبو ظبى الوطنى مصر، ونيفين لطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الإسلامى مصر، والمهندس أحمد صادق السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك، ومحمود القيسى، رئيس شركة ميدجينكو، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس شركة المغربى للحاصلات الزراعية، وعلى حلمى عيسى، نائب رئيس شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، وأحمد على حلمى، نائب رئيس شركة موبل الشرق للأثاث، وناصف أنسى ساويرس، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة معمار مصر، والمهندس محمد فتح الله فوزى، رئيس شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى، والدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة إيفا فارما للأدوية ومستحضرات التجميل، وحسام لهيطة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة إيجيترانس لخدمات النقل، وأيمن بدوى، الرئيس التنفيذى لميناء السخنة، وإبراهيم أبو العيون، رئيس غرفة أسيوط وأمين صندوق غرفة التجارة الدولية، وعزة فهمى، رئيس شركة عزة فهمى للتصميمات، وياسين منصور، العضو المنتدب لشركات منصور، وسهر الدماطى، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر.

وتضمن القرار فى مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، على أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وقال عبد النور، إن "المجلس بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الكفاءات والخبرات فى العديد من القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة بين البلدين" لافتًا إلى أن المجلس عليه دور كبير فى دعم حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة أن الاستثمارات الإماراتية فى مصر تشهد طفرة كبيرة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.