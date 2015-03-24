تأجيل محاكمة «إبراهيم سليمان» في «الحزام الأخضر» لجلسة 26 أبريل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل قضية “الحزام الأخضر” لجلسة 26إبريل للإستماع لشهود الإثبات، كانت هيئة المحكمة قد أوضحت للدفاع بأن أمامها عدد كبير من القضايا اليوم مفضلة تخصيص يوم آخر لإتاحة الفرصة كاملة لسماع الشهود .

ويحاكم فى هذه القضية محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، والشافعي عبدالحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطئ المتهمين من المسؤلين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة,كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.