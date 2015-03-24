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طب بني سويف تنظم قافلة طبية للعمل بمستشفى الداخلة

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طب بني سويف تنظم قافلة طبية للعمل بمستشفى الداخلة طب بني سويف تنظم قافلة طبية للعمل بمستشفى الداخلة

القافلة الطبية

تنظم كلية الطب جامعة بنى سويف قافلة طبية للعمل بمستشفى الداخلة المركزى صرح بذلك الدكتور محمد بخارى وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد.

وقال إن القافلة الطبية تضم تخصصات فى الجراحة العامه والنساء والتوليد والقلب والباطنة والرمد والنساء والتوليد والمخ والاعصاب والمسالك البولية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد أنه سيتم اجراء الكشف و‘جراء العمليات وصرف العلاج بالمجان وأن القوافل الطبية تاتى فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة وكليات الطب على مستوى الجامعات لتوفير الخدمات الطبية التى تعانى من نقص التخصصات الطبية .

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