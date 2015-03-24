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بالصور: محمد رشاد يشعل حفل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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بالصور: محمد رشاد يشعل حفل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالصور: محمد رشاد يشعل حفل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء 24-03-2015 03:27

أحيا الفنان محمد رشاد حفلاً غنائياً كبيراً في " Must opera house " "دار أوبرا جامعة للعلوم والتكنولوجيا"، في مدينة "6 أكتوبر".

وحضر محمد رشاد قبل الحفل بعدة ساعات لإجراء بروفات على مسرح "أوبرا Must" ليبدا حفله في تمام الساعة الثامنة وقدّم خلاله العديد من الأغاني منها أغاني للفنان الراحل محمد رشدي.

وامتلأ مكان الحفل بالعديد من محبي محمد رشاد، منهم فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي حرص رشاد على الذهاب إليها والتقاط الصور التذكارية معها وسط تشجيع الحضور.

يذكر أن هناك العديد من الحفلات التي تقام في دار “أوبرا Must"، اّخرها كان للموسيقار الكبير "عمر خيرت" صاحب النصيب الأكبر من عدد جمهور حفلات "أوبرا" الجامعة.

 

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