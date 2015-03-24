أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير الزراعة بإلغاء دعم محصول القطن لـ5 مايو

Google+ Print
تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير الزراعة بإلغاء دعم محصول القطن لـ5 مايو تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير الزراعة بإلغاء دعم محصول القطن لـ5 مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، بسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد وزير الزراعة والتى تطالب بإلغاء قراره الصادر بإلغاء دعم محصول القطن، لجلسة ٥ مايو المقبل.

وقال صبرى : دون إى إدراك للمسئولية أو إجراء أى دراسات يصدر قرار وزير الزراعة بإلغاء دعم القطن بدءا من العام الحالى.. هذا القرار الذى يعد مفاجئة مدوية غيرت موازين الاستثمار فى هذا المجال خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن محصول القطن يواجه مشكلات لا حصر لها منذ سنوات، والسؤال المطروح هل هذا القرار يمثل اتجاه الدولة حيال محصول القطن أم أنه اجتهاد من وزير الزراعة لكونه قرارا يعد ضربة قاضية للاستثمار فى زراعة وصناعة القطن.

وتابع فى دعواه: "مثل هذا القرار إذا استمر يعنى القضاء على القطن المصرى للأبد، وبالتالى إلغاء إحدى سمات الاقتصاد المصرى التى اتسم بها على مدى قرون لمصلحة الاستيراد من الخارج خاصة القطن الأمريكى، وكان يتعين على وزير الزراعة أن يأخذ فى الاعتبار قبل إصدار مثل هذا القرار على أن صادرات القطن بالقيمة المضافة عليه تصل إلى نحو 3 مليار جنيه فضلا عن توقف صناعة الحلج والغزل بسبب عدم زراعة هذا المحصول".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365