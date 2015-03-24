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العثور على طفل رضيع يثير الفزع بمحطة مترو المعصرة

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العثور على طفل رضيع يثير الفزع بمحطة مترو المعصرة العثور على طفل رضيع يثير الفزع بمحطة مترو المعصرة
أثار العثور على جسم غريب على رصيف محطة مترو المعصرة بالخط الأول حالة من الفزع بالمحطة خشية وجود متفجرات به، وعلى الفور أبلغ ناظر المحطة قوات الشرطة بالعثور على هذا الجسم.

المفاجأة أنه عندما وصلت قوات الأمن إلى موقع الجسم الغريب على رصيف محطة المترو اكتشفت أنه طفل رضيع حديث الولادة، واستدعت على الفور الإسعاف للتأكد من سلامة الطفل الرضيع، وتأكد سلامته وعدم وجود ما يبين هويته، وتم إيداعه دار رعاية مستشفى حلوان.
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