تأجيل محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى الاثنين المقبل

كتب : فاطمة النشابي منذ 21 دقيقة

حسني مبارك

قرر المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، تأجيل محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين إلى يوم الاثنين، القادم الموافق 10 يونيو، لفض الأحراز، كما رفض نظر الإدعاء المدني في القضية.

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