6 أطعمة لتجنب الإصابة بالصداع النصفى

أطعمة تقى من نوبات الصداع النصفى

نوبات الصداع النصفى من الأمراض المزعجة للغاية، حيث يصاب الشخص غالباً بصداع فى الجانب الأيسر أو الأيمن من الرأس، مع الشعور بالغثيان، بالإضافة إلى الحساسية من الصوت والإضاءة بشكل عام، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بنوبات الصداع النصفى، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الصحى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:>1.الزنجبيل: يساهم بشكل فعال فى الوقاية من الإصابة بالصداع النصفى والسيطرة على أعراضه، ويساهم فى تعزيز الخواص الرائعة المضادة للالتهابات التى يتمتع بها.

2.الكرفس: يحتوى الكرفس على أحد مركبات الفلافونويد الفعالة للغاية ضد الصداع النصفى، وتعرف باسم "luteolin"، حيث تحد من حدوث الالتهابات بالمخ، والتى تحفز الإصابة بنوبات الصداع.

3.المياه: تناول 8 أكواب يومياً من المياه يساهم بفاعلية فى الحد من الإصابة بنوبات الصداع النصفى.

4.الشطة: تحتوى على مادة كابسايسين "capsaicin"، والتى تساهم فى تقليل حدة آلام الصداع بمختلف أنواعه مثل الصداع النصفى والصداع الناجم عن التهاب الجيوب الأنفية والصداع العنقودى، وكما أن الشطة غنية بفيتامين "ب2" والمغنسيوم، واللذين يساهمان فى الحد من الصداع.

5.البطاطا: من أكثر الأطعمة الآمنة التى لا تسبب الصداع النصفى، لأنها بطبيعتها تميل إلى امتصاص مبيدات حشرية قليلة للغاية، ولا تتسبب فى فى حدوث أى التهابات.

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>6. الكينوا: هى أحد المحاصيل الزراعية الرائعة التى يمكن استخدامها كبديل للقمح، وتتميز الكينوا بأنها لا تحتوى على الجلوتين، لذا فهى تعد الطعام الأمثل لمرضى الصداع النصفى، نظراً لأن هذه المادة تحفز الإصابة بنوبات الصداع، كما أن الكينوا غنية بالمغنسيوم، والذى يتمتع بفاعلية رائعة ضد الصداع النصفى.