بالصور.. رد فعل الأجنة داخل رحم الأم المدخنة

كشفت صحيفة "الديلى ميل" عن صور استثنائية جديدة، ركزت على تأثير تدخين الأم الحامل على الجنين داخل رحمها ورد فعله تجاه ذلك، وأظهرت الموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد "4D"، أن الأجنة تلمس فمها ووجهها بمعدل أكبر حال تدخين الأم، وهى دلالة سيئة.

وتابع الباحثون أن الأجنة التى تكرر لمس وجوهها وفمها بمعدل أكبر داخل الرحم غالباً ما تعانى من بطء فى تطور الجهاز العصبى ويعانون من تأخر فى النمو، لافتين أن تلك هى الصور الأولى من نوعها، وتؤكد تحذيرات الأطباء من التدخين خلال الحمل، وأنه يرفغ فرص إصابة الجنين بالموت المبكر ومشاكل الجهاز التنفسى والعديد من الأمراض.

وأضاف الباحثون أن هذه الصور والتى تكشف رد فعل الأجنة داخل الرحم تجاه التدخين سوف تشجع الكثير من الأمهات كى يقمن بالإقلاع عن التدخين.

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ردود فعل الأجنة داخل رحم الأم المدخنة

وأشرف على هذه الأبحاث مجموعة من العلماء بجامعة درم البريطانية، وقاموا بالتقاط مجموعة من الصور رباعية الأبعاد لرحم 20 سيدة حامل فى الأسبوع 24 و28 32 و36 من الحمل، وكانت أربعة سيدات منهن يدخن حوالى 14 سيجارة فى اليوم.

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الأجنة تلمس فمها ووجها تأثرا بالتدخين

وأظهرت النتائج أن الأجنة الخاصة بالأمهات المدخنات ارتفعت معدلات تحريكهن للفم ومعدلات لمس الوجه، وهى دلالة خطيرة على وجود تأخر فى معدل تطور الجهاز العصبى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Acta Paediatrica"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من شهر مارس الجارى.



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تدخين الأم يؤثر عل نمو الجهاز العصبى لدى الجنين