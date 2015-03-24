إرشادات مهمة للوقاية من الإصابة بالسل عن طريق الغذاء

ما هو الدرن " السل"؟

إرشادات ونصائح مهمة للوقاية من الأصابة بالسل عن طريق الغذاء

الدرن أو ما يطلق عليه السل أحد الأمراض التى تصيب الجهاز التنفسى نتيجة أسباب وعوامل، ومنها الغذاء الملوث.>قال الدكتور السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن الدرن أو ما يطلق عليه السل، هو إصابة الجهاز التنفسى بعدوى بكترية وخاصة الرئة، وينتقل المرض من شخص إلى آخر من خلال استنشاق هواء ملوث بالجراثيم، أو بعض العادات الغذائية الخاطئة غير الصحية.>وأشار د. حماد قائلاً "هناك بعض الأنماط التى يجب مراعاتها عن تجهيز الغذاء للوقاية من الجراثيم والميكروبات الضارة بصحة الإنسان"، وأهمها:

1)يجب التأكد من أن الطعام تم طهيه جيدًا، كما يجب مراعاة فصل الأطعمة النيئة من المطهية.

>2) مراعاة توافر شروط النظافة الشخصية، وكذلك بمكان إعداد الطعام مثل

>- تهوية المكان

>-الاهتمام بارتداء الكمامات أثناء أعداد الطعام

>-تقليم الأظافر

>-غسيل الأيدى

>3) غسل الخضراوات والفاكهة جيدًا لتى يتم تناولها طازجة تحت المياه الجارى.

>4) تنظيف الأسماك جيد بالماء والليمون للقضاء على الجراثيم والمكروبات، كما يجب التأكد من جودتها وسلامتها خاصة السمك المملح منها، نظرًا لأنها تزيد فرص الاصابة بإمراض كثيرة ومنها السل.

>5) منتجات الألبان وخاصة اللبن يجب التأكد من غليه جيدًا، نظرًا لأنه يحتوى على أنواع بكتريا ممرضة، والتى تنشط بمنطقة الرئة عند عدم غلى اللبن أو تركه بدرجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، بالتالى يكون الإنسان عرضة للإصابة بالدرن.

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