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اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري كاملا منتصف أبريل

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اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري كاملا منتصف أبريل اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري كاملا منتصف أبريل

استقر اتحاد الكرة علي تحديد الموعد النهائي للإعلان عن جدول بطولة الدوري الممتاز حتي نهاية الموسم الجاري.

وقال محمود الشامي عضو اتحاد الكرة إنه سيتم إعلان الجدول بالكامل يوم ١٥ أبريل فور انتهاء مشوار الأوليمبي في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية.

وأشار الشامي في تصريحات إذاعية إلى أن لجنة المسابقات جهزت جدول الأسابيع الخمسة الأولي عند استئناف المسابقة يوم ٣٠ مارس الجاري.

وكانت بطولة الدوري توقفت منذ يوم ٨ فبراير الماضي عقب حادثة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها ٢٢ مشجعا من جماهير الزمالك قبل مباراة إنبي.

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