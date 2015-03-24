إصابة لؤي وائل في مواجهة النصر الودية

تعرض لؤي وائل لاعب النادي الأهلي للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام نادي النصر والمقامة حاليا في مقر القلعة الحمراء.

وائل أصيب وغادر أرضية الملعب دون أن يتدخل عليه أحد لاعبو فريق النصر.

وسيتم التعرف في وقت لاحق على إصابة اللاعب ومدى تأثيرها على مشارته في المبارايت المقبلة للفريق.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام النصر وهو مفتقدا لعشرة من لاعبيه بعد انضمامهم لمنتخب مصر، والذي سيلعب لقاءا وديا أمام غينيا الإستوائية.

وكان الأهلي قد هزم فريق الجيش الرواندي 2-0 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ويستعد لمباراة العودة بالقاهرة يوم 4 إبريل المقبل.