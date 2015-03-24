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اتحاد الكرة: انطلاق الدوري قد يتأجل إذا واجهنا أنجولا وديا

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اتحاد الكرة: انطلاق الدوري قد يتأجل إذا واجهنا أنجولا وديا اتحاد الكرة: انطلاق الدوري قد يتأجل إذا واجهنا أنجولا وديا

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن قد يخوض مباراته أمام غينيا الإستوائية على ملعب الجونة.

وقال الشامي: "المدرب هيكتور كوبر متفهم الأمر ومتحمس للغاية لبدء مشواره مع الفريق".

في تصريحات إذاعية، أشار الشامي إلى أن الموافقة على خوض المنتخب مباراته على ملعب "بتروسبورت" هي شفهية فقط، وقد يتم نقل المباراة لملعب الجونة.

وأضاف "انطلاق الدوري المصري قد يتأجل إذا تم الاتفاق على مواجهة ودية ثانية بين وأنجولا، أو تأجيل مباراة الزمالك والأهلي".

وتابع "ولكن الأقرب هو عودة اللاعبين لأنديتهم بعد مواجهة غينيا يوم الخميس المقبل، على أن يعودوا لفرقهم يوم 27 مارس الجاري استعدادا لعودة الدوري".

ويستعد المدرب كوبر لخوض أولى مبارياته مع منتخب مصر، وهو متحمس للغاية من أجل بدء العمل مع الفراعنة، ويتفهم المشكلة القائمة حاليا بخصوص ملعب المباراة.

ويصل منتخب غينيا الاستوائية إلى القاهرة غدا من أجل مواجهة المنتخب المصري، وتم تخصيص 43 مقعدا للبعثة من أجل حضور المباراة، منها 3 لأعضاء اتحاد الكرة الغيني.

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