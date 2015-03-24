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إصابة 3 مواطنين بطلقات على يد إخوانى وأبنائه الثلاثة فى مسيرة بالزاوية

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إصابة 3 مواطنين بطلقات على يد إخوانى وأبنائه الثلاثة فى مسيرة بالزاوية إصابة 3 مواطنين بطلقات على يد إخوانى وأبنائه الثلاثة فى مسيرة بالزاوية
أصيب 3 مواطنين بطلقات نارية فى مسيرة مسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الزاوية الحمراء، حيث أطلق موظف إخوانى وأبناؤه الأربعة الأعيرة النارية تجاه المواطنين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت 50 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة القصيرين بالزاوية الحمراء، ينظمون مسيرة مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المواطنين والقوات، مما أدى إلى إصابة كل من "محمد.ه.إ" 20 سنة صاحب سوبر ماركت، مصاب بطلق خرطوش باليد والقدم اليسرى، و"عبد الرحمن.م.م" 16 سنة طالب، مصاب برش خرطوش باليدين والساقين، و"إلهام.م.ر" 22 سنة ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالساقين.

الأمن يحدد المتهمين


>وبسؤال المجنى عليهم اتهموا جماعة الإخوان بإحداث إصابتهم، وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم "شعبان.ع.ح" 48 سنة موظف، وأبناؤه "ميسرة" 22 سنة طالب، و"أيمن" 23 سنة طالب، و"أسامة" 18 سنة طالب.

الشرطة تضبط المتهمين


>باستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم 3 اسبراى، ولافتة مدون عليها " مش للبيع"، جهاز كمبيوتر لاب توب، و3 فوارغ لطلقات خرطوش، و5 فوارغ ألعاب نارية، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، تحرر عن ذلك ملحق للمحضر الأصلى، وجارى عرضهم على النيابة العامة.

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