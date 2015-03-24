الدفاع بقضية اقتحام قسم شرطة العرب يقدم 9 دفوع للمحكمة

قدم علاء علم الدين المحامى 9 دفوع قانونيه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب"، المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و190 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة.

ودفع علاء علم الدين المحامى ببطلان كافة الأذون الصادرة من النيابة العامة بالقبض والتفتيش للمتهمين لصدورها بناء على تحريات غير جدية، ودفع بانتفاء مسئولية المتهمين عن كافة الوقائع بالتحريات لصدور أمر ضمنى بعدم إقامة الدعوى من ا لنيابة بعدم ضلوعهم فى تلك الوقائع، ودفع بعدم انطباق نصوص القانون رقم 10 لسنة 14 وانطباق نصوص القانون رقم 14 لسنة 23 بشأن التظاهر، ودفع بعدم صحة واقعة تدبير تجمهر أو تكوين عصابة للتضارب فى أقوال مجرى التحريات، ودفع بانتفاء أركان جريمتى تدبير التجمهر وتأليف عصابة هاجمت مجموعة من السكان، ودفع بانتفاء مسئولية المتهمين عن كافة الوقائع محل الدعوى، لعدم تواجد أى منهم بمسرح الأحداث وعدم قيام أى دليل على اشتراك أى منهم فيها، ودفع باستحالة حدوث إصابة أى من المجنى عليهم المتوفين من جهة المسيرة السلمية، وذلك استنادا إلى وصف الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المتعلقة بالأوراق والمرفقة بالأوراق، والتى تؤكد أن الأسلحة المستخدمة هى أسلحة نارية كبيرة العيار لا يتصور حملها من أشخاص عاديين، ودفع بعدم صحتها لشروعه فى قتل السيدة أمينة العربى لتناقض الدليل القولى والفعلى.

ووفقاً لتحقيقات النيابة، فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.