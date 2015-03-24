الحماية المدنية بالشرقية: قنبلة أبو كبير عبوة بدائية شديدة الانفجار

أكد مصدر أمنى بالحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، إن القنبلة التى تم تفجيرها بقرية نزلة العرينى بمدينة أبو كبير، صباح اليوم، عبارة عن عبوة بدائية شديدة الانفجار، وتم تمشيط موقع الانفجار بالكامل ومسح المنطقة بالكامل حتى تم التأكد من عدم وجود أجسام غربية بالمنطقة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية بقيام مجهولين بتفجير قنبلة بجوار منزل الشيخ محمد مظهر شيخ بلد قرية نزلة العرينى بمدينة أبو كبير، مما أسفر عن تهشم زجاج ونوافذ 6 منازل وتحطم سيارتين ملك مدرس أزهر ورقيب قوات مسلحة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

- تهشم نوافذ 6 منازل فى انفجار قنبلة بمنزل شيخ بلد قرية العرين بالشرقية