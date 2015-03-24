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رويترز: محكمة أمريكية تقضى بسجن مدير سابق لشركة فى قضية رشوة بمصر

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رويترز: محكمة أمريكية تقضى بسجن مدير سابق لشركة فى قضية رشوة بمصر رويترز: محكمة أمريكية تقضى بسجن مدير سابق لشركة فى قضية رشوة بمصر
صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف على مدير تنفيذى سابق فى شركة بكتل يحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية، لقبوله 5.2 مليون دولار رشوة مقابل إبرام عقود مع شركات طاقة مملوكة للدولة فى .
>وكان عاصم الجوهرى الذى يعيش فى ماريلاند مديرا عاما لمشروع مشترك بين بكتل الأمريكية وهيئة الكهرباء المملوكة للدولة فى مصر، وأقر فى ديسمبر بأنه قبل رشوة من ثلاث شركات للطاقة.

وطلبت قاضية المحكمة الابتدائية فى جرينبلت بماريلاند من الجوهرى أن يرد 5.2 مليون دولار حصل عليها عن طريق أعمال غير مشروعة، ولم يرد محام للجوهرى على الفور على طلبات بالتعليق، وكان الجوهرى (73 عاما) قد أقر بأنه حاول إخفاء خططه بتحويل الأموال إلى حسابات له فى الخارج بعضها فى سويسرا.
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