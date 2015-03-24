مدرس يتهم زوجة أخيه بقتل شقيقه باستخدام سم الفئران بسوهاج

اتهم مدرس زوجة أبيه وشقيقها بقتل شقيقه بوضع سم الفئران له وعلل ذلك بسبب وجود خلافات عائليه بينهم.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاة يفيد بوصول عامل إلى المستشفى المركزى جثة هامدة ادعاء تناول سم فئران.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز بوصول "خليل ر ر" 37 عاما عامل ويقيم بندر المنشاة مصاباً "بحالة إعياء شديد" وتوفى عقب ذلك.

وبسؤال شقيق المتوفى "نظير ر ر" 46 عاما مدرس اتهم كل من "سناء ع ر" زوجة المتوفى و"راهب ع ز" شقيق الأولى بالتسبب فى وفاة المذكور بسبب خلافات بينهم كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1407 إدارى المركز لسنة 2015.

وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها ويصرح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وجار تنفيذ قرار النيابة العام.

وفى السياق قررت محكمة جنح بندر سوهاج برئاسة المستشار عمرو الأنصارى، وسكرتارية جمال محمد على، بحبس المتهمين "محمد خ" و"وطنى ى" 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامهما بالاتجار فى الحشيش والأفيون بدائرة القسم.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والأفيون بدائرة القسم وترويجه على عملائهما، وبتقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وباستئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهمين متلبسين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش وبعض الجرامات من الأفيون كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

وعلى جانب آخر أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة فـى تنفيذ كل الأحكام والقرارات القضائية والإدارية حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون تمكنت القوات من تأمين تنفيذ عدد "14" حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة المديرية بإشراف اللواءان مساعدى المدير لقطاع الشمال والمنطقة المركزية ففى مركز شرطة المراغة وتم تأمين إزالة عدد "6" أحكام وقرارات قضائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1230 إدارى المركز لسنة 2015.

وفى قسم أول سوهاج تم تأمين تنفيذ عدد "8" قرارات صادرة من الوحدة المحلية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1159 إدارى القسم لسنة 2015.

وأوضح مدير أمن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كل الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة والخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف والنيل بدائرة المديرية.