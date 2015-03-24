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ضبط مصنع لإنتاج الكاراتيه يعمل دون ترخيص بالقليوبية

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ضبط مصنع لإنتاج الكاراتيه يعمل دون ترخيص بالقليوبية ضبط مصنع لإنتاج الكاراتيه يعمل دون ترخيص بالقليوبية
تمكنت مباحث ومديرية بالقليوبية، من مداهمة مصنع لإنتاج الكاراتيه يعمل دون ترخيص، ويستخدم علامة تجارية غير مسجلة بشبين القناطر، وتم إلقاء القبض على المدير المسئول، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام المدعو "كريم م م" 33 سنة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الكاراتيه ملك المدعوة "عايدة ع م"، والكائن نوى - مركز شبين القناطر بإدارة المصنع بدون ترخيص، واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة "سناكس بلدنا – مستر أكس".

عقــب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية، أسفرت عن ضبط سالــف الذكــر ووجد بالمصنع أدوات تصنيع ومواد غذائية خام، تم سحب عينات من المضبوطات لعرضها على معامل وزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8069 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

فى سياق آخر، ألقى رجال مباحث مركز شبين القناطر القبض على صيدلى لاتجاره بالأدوية المخدرة، وضُبط بحوزته 1000 قرص قبل ترويجه بدائرة المركز.

وردت معلومات للمقدم أحمد عبد العاطى رئيس مباحث مركز شبين، مفادها قيام "مصطفى.س" 62 سنة، طبيب صيدلى بالإتجار فى العقاقير المخدرة بكميات كبيرة.

تم استهداف المتهم بعدة أكمنة أمنية وأُلقى القبض عليه، وبتفتيشه ضُبط بحوزته "1000" قرص مخدر، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.


>على جانب آخر تمكنت مباحث ومديرية التموين بالقليوبية، من ضبط عامل بمخبز وبحوزته ماكينة صرف سلع مدعمة، وتبين منها أنه صرف 6730 رغيف خبز مدعم فى السوق السوداء للاستفادة من فارق الأسعار، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام بعض التجار بتجميع خبز بلدى مدعم الذى يصرف بنظام البطاقات التموينية، وذلك للاتجار به فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات.

وعقــب تقنين الإجــراءات، قامت حملة تموينية أسفرت عن ضبط المدعو "محمد ه م" 22 سنة عامل بمخبز ملك المدعوة "آمال م ر" الكائن قليوب البلد، حال تواجده بناحية نوى دائرة مركز شبين القناطر، وذلك لتجميعه ونقله خبزا بلديا مدعما وبيعه باستخدام ماكينة صرف سلع مدعمة ومخصصة للاستخدام بناحية قليوب البلد وبيعها فى مناطق غير مخصصة، والاستيلاء على الدعم المقرر من قبل الدولة وهو 29 قرشا عن كل رغيف، وضبط بحوزته ماكينة صرف سلع مدعمة، وبمراجعة ماكينة الصرف تبين أنه قام ببيع عدد "6730 رغيف".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8037 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365

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