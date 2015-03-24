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القبض على المتهمين بحرق سيارة شرطة فى الطالبية

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القبض على المتهمين بحرق سيارة شرطة فى الطالبية القبض على المتهمين بحرق سيارة شرطة فى الطالبية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى تحديد مجموعة من عناصر جماعة الإخوان المتورطين فى واقعة إضرام النيران بسيارة شرطة التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى واستيلائهم على اللوحات المعدنية الخاصة بها .

تفاصيل الواقعة تعود أثناء تجمع عدد من عناصر التنظيم بتقاطع شارعى الأهرام مع شارع سهل حمزة بدائرة قسم الطالبية، وضبط بعضهم وبحوزته اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة من بينهم "سليمان على جابر محمد" 20 سنة، عامل، مقيم الطالبية واعترافه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين وأيمن محمد نزار عبد السميع 25 سنة كهربائى مقيم الطالبية .

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وأمكن ضبط الأخير بمسكنه وبحوزته طبنجة صوت و(2) أجندة مدون بها طرق وكيفية تصنيع المتفجرات و(3) هواتف محمولة متصلة بدوائر كهربائية و(9) "تايمر رقمى" – ميزان حساس و(8) بطاريات هواتف محمولة متصلة بأسلاك كهربائية مزودة بساعة رقمية و(8) كبسولات مزودة بأسلاك كهربائية وساعة يد رقمية و(11) بطارية 9 فولت و(10) أكواع حديدية، طبات حديدية، ماسورة بلاستيك، كمية كبيرة من المسامير الصلب، فتيل إشعال و(2) فلاشة – هارد و(3) سرنجات تحوى بداخلها مادة بيضاء اللون (جارى تحديدها) و(45) كيلو كبريت وكميات من (البارود – البودرة البيضاء شديدى الاشتعال) وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

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مصر 365