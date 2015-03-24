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شرطة التموين تضبط 809 أسطوانات بوتاجاز قبل بيعهم بالسوق السوداء

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شرطة التموين تضبط 809 أسطوانات بوتاجاز قبل بيعهم بالسوق السوداء شرطة التموين تضبط 809 أسطوانات بوتاجاز قبل بيعهم بالسوق السوداء
شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، حملات أمنية موسعة، بالاشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن، والتى استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى، ومكافحة جرائم أسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية والقضاء على ظاهرة تهريبها وبيعها فى السوق السوداء وضبط المتورطين فى ارتكابها، خاصة العناصر التى تتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات لضبط كل جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية خلال 24 ساعة، عن ضبط 367 قضية تموينية متنوعة، وشملت قضية مواد بترولية بإجمالى 3980 لتر سولار "تجميع" و49 قضية أسطوانات بوتاجاز بإجمالى 809 أسطوانات بوتاجاز.

كما تم ضبط 2 قضية دقيق مدعم بإجمالى 24,425 طن و68 مخالفة مخابز و2 قضية سلع تموينية بإجمالى 16,050 طن "سكر، زيت، أرز" و10 قضايا غش غذائى بعدد 2,935 طن "مخللات، ملح، زيت طعام، فول"، 900 عبوة "عصائر"، 1130 قطعة "بسكوت" و10 قضايا غش غير غذائى بوزن 2,130 طن "منظفات، بويات، بودرة طفيات" 3380 عبوة "منشطات جنسية، عطور" 2492 قطعة "ملابس، مستلزمات بطاريات، قطع غيار سيارات".

ونجحت الحملات فى ضبط 181 مخالفة محلات عامة وشهادة صحية وتراخيص و23 قضية لحوم وطيور وأسماك فاسدة بإجمالى 11,355 طن و5 قضايا سجائر مهربة و13 قضية سلع مجهولة المصدر بإجمالى 9 أطنان "ملابس، حديد تسليح" وضبط 125 عبوة "تونة، مناديل، مستلزمات طبية" و55 قطعة "غيار سيارات، ملابس" وضبط 3 قضايا أسمدة ومبيدات زراعية غير صالحة للاستخدام بإجمالى 5,300 طن و11 عبوة مبيدات .

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مصر 365

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