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رفض استئناف 13 إخوانيا بالسويس وتجديد حبسهم فى التحريض على العنف(تحديث)

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رفض استئناف 13 إخوانيا بالسويس وتجديد حبسهم فى التحريض على العنف(تحديث) رفض استئناف 13 إخوانيا بالسويس وتجديد حبسهم فى التحريض على العنف(تحديث)
قررت محكمة الاستئناف بالسويس صباح اليوم الثلاثاء عدم قبول استئناف 13 من شباب وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى على قرار حبسهم وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

كان قوات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية قد تمكنت من ضبط المتهمين فى شهر ديسمبر الماضى على خلفية مشاركتهم بإحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابى وصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضارهم.


>على صعيد آخر، تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية أمس، من ضبط 45 من الهاربين من أحكام قضائية.

تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية من ضبط 6 خارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 5 مسجلين خطر و20 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

وتم التحفظ على المتهمين وجارى تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.
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