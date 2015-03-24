ضبط عاطلين لسرقتهما إدارة ديرب نجم الصحية فى الشرقية(تحديث)

تمكن رجال مباحث مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، من ضبط عاطلين لقيامهما باقتحام الإدارة الصحية بالمركز وسرقة محتوياتها، وتم إخطار نيابة ديرب نجم برئاسة إبراهيم سرى مدير النيابة.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من الرائد عصام عتيق رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم يفيد بضبط كل من "على ع ع" 21 سنة - عاطل و"محمد أ ث" 23 سنة - عاطل وذلك حال قيامهما باقتحام الإدارة الصحية القديمة ببندر ديرب نجم وسرقة بعض محتوياتها وكسر زجاج الشباك القبلى للحمام، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10661 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2015.

>على جانب آخر تمكن رجال مباحث التموين بمحافظة الشرقية، من ضبط اثنين من أصحاب محلات الأعلاف الحيوانية، وبحوزتهما كميات كبيرة من الأعلاف مجهولة المصدر.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منشأة أبو عمر يفيد بضبط "عصام ع ع" صاحب محل أعلاف حيوانية بناحية السعدى مركز منشأة أبو عمر، وذلك لإدارته محل أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون فواتير حيث تم ضبط عدد (50) شيكارة أعلاف حيوانية × 35 كجم بإجمالى وزن المضبوطات 1.750 طن تحرر عن ذلك المحضر رقم 701 جنح مركز منشية أبو عمر لسنة 2015.

كما تم ضبط "أحمد ال ح" 40 سنة - صاحب محل أعلاف حيوانية بناحية السعدى مركز منشية أبو عمر، وذلك لإدارته محل أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون فواتير، حيث تم ضبط عدد (20) شيكارة أعلاف حيوانية × 50 كجم، بإجمالى وزن المضبوطات 1 طن تحرر عن ذلك المحضر رقم 702 جنح مركز منشية أبو عمر لسنة 2015.

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