ضبط عامل بحوزته 4 فرد وبندقية خرطوش وطبنجة قبل بيعها بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط عامل بحوزته 6 أسلحة نارية بقصد بيعها للعناصر الإجرامية الخطرة بمركز إطسا.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إطسا أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام أسامة ر.أ 30 سنة عامل مقيم بدائرة المركز، بالاتجار فى الأسلحة النارية وبيعها للخطرين على الأمن العام.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المذكور، وبحوزته طبنجة، وبندقية خرطوش، و4 فرد خرطوش، و3 طلقات خرطوش ... وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المضبوط، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.