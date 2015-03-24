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تعليم السويس يشكل لجنة لتلقي تظلمات المتقدمين بمسابقة 30 ألف معلم

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تعليم السويس يشكل لجنة لتلقي تظلمات المتقدمين بمسابقة 30 ألف معلم تعليم السويس يشكل لجنة لتلقي تظلمات المتقدمين بمسابقة 30 ألف معلم

 

وزارة التربية والتعليم

قال عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس إنه تم تشكيل لجنتين متخصصتين الأولى لقبول التظلمات فى نتائج المسابقة  يمثل عضويتها 6 أعضاء تم اختيارهم من إدارات الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية و شئون العاملين و وتنسيق الإعدادى و الثانوى و التنسيق الابتدائي و التنسيق الفنى  والثانية لقبول مسوغات التعيين لكل من تقرر الوزارة فى قائمة معتمدة تعيينه و أعضاؤها هم محمد جاد الرب و زكية محمد مصطفى و فاطمة عبد الباسط و هويدا ابراهيم السعيد.

أضاف وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس فى تصريحات صحفية أنه قرر إحالة من يثبت تقديمه وثائق غير صحيحة أو بيانات خاطئة خاصة بالمعلمين الفائزين بالمسابقة أثناء عمل مصوغات التعيين إلى النيابة العامة.

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