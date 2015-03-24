تعليم السويس يشكل لجنة لتلقي تظلمات المتقدمين بمسابقة 30 ألف معلم

قال عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس إنه تم تشكيل لجنتين متخصصتين الأولى لقبول التظلمات فى نتائج المسابقة يمثل عضويتها 6 أعضاء تم اختيارهم من إدارات الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية و شئون العاملين و وتنسيق الإعدادى و الثانوى و التنسيق الابتدائي و التنسيق الفنى والثانية لقبول مسوغات التعيين لكل من تقرر الوزارة فى قائمة معتمدة تعيينه و أعضاؤها هم محمد جاد الرب و زكية محمد مصطفى و فاطمة عبد الباسط و هويدا ابراهيم السعيد.

أضاف وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس فى تصريحات صحفية أنه قرر إحالة من يثبت تقديمه وثائق غير صحيحة أو بيانات خاطئة خاصة بالمعلمين الفائزين بالمسابقة أثناء عمل مصوغات التعيين إلى النيابة العامة.