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وزير التموين: من حق المواطنين الحصول علي السلع المدعمة بجودة عالية وسهولة وكرامة

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وزير التموين: من حق المواطنين الحصول علي السلع المدعمة بجودة عالية وسهولة وكرامة وزير التموين: من حق المواطنين الحصول علي السلع المدعمة بجودة عالية وسهولة وكرامة

وزير خلال اجتماعه مع وفد منظمة مؤتمر الامم المتحدة لتعزيز حماية المستهلك

التقي الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد من منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة الحرة ، لبحث إمكانية تطبيق مشروع كومبان ، وهو ممول من هيئة المعونة السويدية بقيمة 7 ملايين دولار لتعزيز وتطوير قواعد حماية المستهلك وحماية المنافسة في 8 دول وهي والجزائر والمغرب وتونس ولبنان وفلسطين والاردن واليمن.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع الذي شهده عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن من أولي اهتمامات وزارة التموين هو حماية المستهلك من كافة السلع غير الجيدة ، وأنه من حق المواطن التقدم بشكوي لجهاز حماية المستهلك حتي من السلع المدعمة المقدمة من وزارة التموين في حالة عدم جودتها لان من حق المواطنين الحصول علي السلع المدعمة بجودة عالية وبكرامة وسهولة ويسر.

وأبدى وفد منظمة مؤتمر الامم المتحدة أعجابه بمنظومة حماية المستهلك المصرية كأحدي المنظومات الناجحة لحماية المستهلك في دول شمال أفريقيا وطالب بتبادل الخبرات في هذا المجال بين مصر ودول أمريكا اللاتينية وبالاخص البرازيل والارجنتين وبيرو.

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