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محافظ قنا يبحث مشكلة مزارعي قصب السكر خلال اللقاء الأسبوعي

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محافظ قنا يبحث مشكلة مزارعي قصب السكر خلال اللقاء الأسبوعي محافظ قنا يبحث مشكلة مزارعي قصب السكر خلال اللقاء الأسبوعي

محافظ قنا

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا  اللقاء الأسبوعي ” اليوم المفتوح ” لبحث مطالب وشكاوى المواطنين وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة وناقش خلال اللقاء مشكلة مزارعى قصب السكر  المتضررين من رفع إيجار الأراضى المنزرعة على املاك الدولة وقد قرر الهجان مخاطبة المسئولين بوزارة الزراعة بشأن إمكانية تخفيض القيمة الإيجارية للفدان وتسهيل اجراءات صرف الأسمده المدعمه لهم .

وخلال اللقاء حرص الهجان على تحفيز المواطنين والشباب الراغبين في العمل على الإستفادة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ” مشروعك ” موضحا انه توجد مكاتب متخصصة لتلقى طلبات المواطنين بجميع مقرات الوحدات المحلية لمدن المحافظة تعمل على فحص هذه الطلبات وتحديد نوعيتها بالتوازي مع قيام البنوك المشاركة في المشروع   بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المقدمة وتوفير قروض تبدأ من 25 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه .

كما شهد اللقاء عرض ما يزيد عن 620  طلب مقدم خاص بطلبات تعيين والحصول علي مسكن واستخراج تراخيص أراضى و ندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق (كهرباء، صرف صحي، مياه ) والعلاج على نفقه الدولة ومساعدات عاجله.

وأعطى تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص  والعرض في الشكاوى المقدمة والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين وأكد خلال اللقاء أن كل الطلبات المقدمة سوف تخضع إلى الفحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط .

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