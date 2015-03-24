بحث فرنسى: 3 ساعات تتحكم فى عملية النوم واليقظة لدى الإنسان

أكدت أحدث الأبحاث الفرنسية التى أجرتها طبيبة الأطفال مارى جوزيف شالاميل، من جامعة ليون الفرنسية، أن هناك 3 ساعات تتحكم فى عملية النوم واليقظة لدى الشخص، الأولى هى الساعة البيولوجية التى تتأثر بالضوء وهرمون الميلاتونين، وهو هرمون النوم الذى يفرزه المخ فى الليل ليساعد على النوم، وهذا الإفراز يتم منذ بداية الليل حتى ظهور النهار، والثانية هى الساعة الاجتماعية التى تفرضها علينا ساعات العمل والإجازات والراحة.

وأضافت أن الساعة الثالثة هى التابعة للأشعة الكونية، وهى مرتبطة بحركة دوران الأرض حول نفسها والتى تؤدى إلى ظهور الليل والنهار طوال الـ24 ساعة والتى تلعب دورا فى عملية النوم، ففى الصيف النهار أطول والليل أقصر أما فى الشتاء فالعكس لذلك فنحن ننام فى الشتاء فترات أطول من الصيف.