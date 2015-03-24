استشارى يحذر: إهمال علاج اللحمية يؤدى إلى فقدان حاسة الشم

اللحمية

اللحمية فى الكبار

اللحمية فى الأطفال

اللحمية أحد المشاكل الأنفية، ويؤدى إهمال علاجها إلى فقدان حاسة الشم.>قال الدكتور فادى سمير لوقا استشارى جراحة الأنف والأذن، والحنجرة بالمعهد القومى للسمع والكلام، إن اللحمية عبارة عن تضخم بالغشاء المخاطى للأنف أدى إلى تكون لحمية نتج عنها حدوث انسداد الأنف، كما يؤدى إهمال علاج اللحمية إلى فقدان حاسة الشم والإصابة بالالتهابات بالعين.>أشار د. فادى إلى أن، اللحمية فى الكبار توجد داخل التجويف الأنفى للجيوب الأنفية، وتتطلب وجوب إجراء جراحة مناظير، مشيرا إلى أنه يطلق عليها اللحمية المتكررة، نظرا لإمكانية عودتها بعد استئصالها، وتصيب الذين يعانون من الحساسية لتعرضهم للأتربة والأبخرة وعوادم السيارات وغيرها من وسائل التلوث.>وأضاف د. فادى قائلا "إصابة الأطفال باللحمية تختلف عن الكبار، حيث توجد خلف الأنف، مما يؤدى إلى صعوبة التنفس لذلك ينصح بضرورة عرض الطفل على الطبيب المختص لإجراء الفحوصات الطبيبة اللازمة لإجراء جرحه لاستئصالها".

ويتابع د.فادى أن هناك أنواعا عديدة للحمية ومنها:

1)اللحمية الناتجة عن الفطريات وهى أكثرهم ضررا.

>2)اللحمية الناتجة عن التعرض للبكتريا.

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