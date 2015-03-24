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مشروع قانون أمريكي لحماية الآثار المهربة من العراق وسوريا

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مشروع قانون أمريكي لحماية الآثار المهربة من العراق وسوريا مشروع قانون أمريكي لحماية الآثار المهربة من العراق وسوريا

اثار عراقية

تسعي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إلى منع وصول مقتنيات آثرية سرقها تنظيم الدولة الإسلامية من مواقع تاريخية في العراق سورية إلي الولايات المتحدة، والتحرك لصد أي محاولات من قبل التنظيم المتشدد لتدمير تلك المواقع.

وقدم العضو الديمقراطي في اللجنة البرلمانية، اليوت انغل، مشروع قانون يحظر إدخال المواد الماخوذة من المواقع الآثرية في سورية الي الاراضي الامريكية، ليكون مكملا لنص قانون اخر، نافذ حاليا، يمنع دخول مواد الماخوذه من المواقع الاثرية في العراق إلي الولايات المتحدة.

وقال أنغل إن القانون سيعزز من قدره الولايات المتحدة علي وقف نهب المواقع الاثرية والاستفاده المالية من هذه الجرائم.

وأوضح رئيس اللجنة ايد رويس، ان المشروع يهدف لوقف الهجوم الجاري الان علي الحضاره البشريه، ويهدف ايضا لوقف تدمير الكنائس والاضرحه التي تمتلك اهميه معنويه لدي المسيحيين واليهود والمسلمين.

ويتضمن مشروع القانون بندا يتم بموجبه تعيين منسق لحمايه الممتلكات الثقافيه الدوليه، ولجنه لتنسيق المبادرات بين المؤسسات الاميركيه للمساهمه في منع تدمير المواقع والممتلكات الاثريه في الخارج.

ا ش ا

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