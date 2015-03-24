وزارة الدفاع العراقية: مقتل 58 مسلحا من داعش فى الأنبار

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 58 مسلحا من تنظيم الدولة المسمى بـ"داعش"، فى مناطق متفرقة من الأنبار، وذلك حسبما قالت فضائية سكاى نيوز.

وفى وقت سابق، قصف طيران الجيش العراقى تجمعات لمسلحى تنظيم (داعش) فى منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار غربى العراق، أمس الاثنين، أسفرت عن خسائر فى صفوف مسلحى التنظيم وتدمير عدد من معداته، كما قتلت القوات التابعة لقيادة عمليات بغداد 7 إرهابيين غرب بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية قتلت 3 إرهابيين وأبطلت مفعول 60 عبوة ناسفة، ودمرت ثلاث سيارات تحمل إرهابيين وقتلت من فيها، إضافة إلى تدمير مقر للإرهابيين، خلال عملية "الشهيد نجم السودانى" فى مرحلتها الثانية ضمن مناطق شرقى الكرمة غرب بغداد.