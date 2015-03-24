نفوق 12 رأس ماشية فى احتراق منزل أمين شرطة بالحماية المدنية بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب حريق بناحية نجع مخيمر التابع لقرية فزاره دائرة مركز شرطة المراغة دون وقوع خسائر بشرية.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بنشوب حريق ونفوق بعض رؤوس الماشية بدائرة مركز المراغة.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز والرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون مباحث المركز وتبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك "حسن ع أ ع" 37 عاما أمين شرطة ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى نفوق عدد "12" رأس ماشية واحتراق كمية من البوص.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق مصدرا حراريا متطايرا بفعل الرياح "عقب سيجارة مشتعل" ونفى الشبهة الجنائية.

أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1229 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.