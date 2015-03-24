أخبار عاجلة

9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " -
السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نفوق 12 رأس ماشية فى احتراق منزل أمين شرطة بالحماية المدنية بسوهاج

Google+ Print
نفوق 12 رأس ماشية فى احتراق منزل أمين شرطة بالحماية المدنية بسوهاج نفوق 12 رأس ماشية فى احتراق منزل أمين شرطة بالحماية المدنية بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب حريق بناحية نجع مخيمر التابع لقرية فزاره دائرة مركز شرطة المراغة دون وقوع خسائر بشرية.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بنشوب حريق ونفوق بعض رؤوس الماشية بدائرة مركز المراغة.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز والرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون مباحث المركز وتبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك "حسن ع أ ع" 37 عاما أمين شرطة ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى نفوق عدد "12" رأس ماشية واحتراق كمية من البوص.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق مصدرا حراريا متطايرا بفعل الرياح "عقب سيجارة مشتعل" ونفى الشبهة الجنائية.

أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1229 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365